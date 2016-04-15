«Вести: Приморье»: Главные врачи Приморья отправятся на экзамены
Главных врачей приморских больниц ждет серьезная переэкзаменовка. Проверить, насколько профессиональны руководители краевых и районных поликлиник, решили в департаменте здравоохранения. Подробности — программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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