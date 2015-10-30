Рубрика "Спорт": Чемпионат и первенство Приморского края по кудо памяти Михаила Крыгина
Рубрика "Спорт": Чемпионат и первенство Приморского края по кудо памяти Михаила Крыгина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
14.11.2017 Сильнейшие кудоисты планеты собрались на соревнованиях памяти Михаила Крыгина во Владивостоке
-
11.11.2017 Во Владивостоке пройдет чемпионат приморского края по кудо
-
08.04.2016 Рубрика "Спорт. Приморье" от 1 апреля 2016 года
-
23.01.2016 Рубрика "Спорт. Приморье" от 22 января 2016 года
-
03.11.2015 Во Владивостоке прошел Чемпионат по кудо памяти Героя СССР Михаила Крыгина
-
30.10.2015 Анонс на 31 октября
Добавить комментарий