Дума Владивостока утвердила комиссию, которая отберет кандидатов на пост мэра города

Дума Владивостока на внеочередном заседании 16 ноября утвердила состав комиссии, которая займется отбором кандидатов на пост мэра административного центра Приморья, сообщили ТАСС в пресс-службе Думы, передает "Вести: Приморье".

"Депутаты утвердили список из восьми человек: четверо от губернатора Приморского края и четверо от самой Думы города. Прием документов от кандидатов на пост мэра города начнется 20 ноября и завершится 4 декабря", - сказали в пресс-службе.

От губернатора в состав комиссии назначены: врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного собрания Приморского края Олег Вельгодский. От Думы города Владивостока в состав комиссии вошли депутаты Виктор Аблапов ("Единая Россия"), Геннадий Куликов (КПРФ), Виктор Федоров ("Единая Россия").

Также в комиссию вошел Владимир Исаков ("Единая Россия") вместо предложенного ранее Василия Васильева (ЛДПР), который взял самоотвод и собирается сам побороться за кресло мэра Владивостока.

"13 декабря комиссия рассмотрит пакеты документов, которые подадут кандидаты на пост градоначальника, а 15 декабря должны состояться собеседования. После них комиссия должна выбрать не менее двух кандидатов и представить их Думе города на утверждение", - сказал представитель пресс-службы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]