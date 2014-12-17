Во Владивостоке бывшие адвокаты осуждены за мошенничество
Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших адвокатов коллегии адвокатов Приморского края. Они осуждены за покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, летом 2016 года фигуранты решили завладеть деньгами задержанного за получение взятки.
Так, они убедили его, что могут договориться с должностными лицами прокуратуры Первореченского района Владивостока и прекратить уголовное дело. За решение вопроса они попросили 1,5 млн рублей, из которых миллион якобы предназначался работникам прокуратуры. Адвокаты не собирались договариваться с работниками прокуратуры и передавать им деньги, полученные средства они хотели присвоить.
Фигурант по уголовному делу о взятке и его супруга согласились на такие условия и пообещали перевести требуемую сумму на указанный мошенниками банковский счет.
В дальнейшем, действуя уже под контролем сотрудников регионального управления ФСБ, потерпевшие сообщили о том, что перечислили деньги, направив «защитникам» фото муляжа банковского чека.
После этого адвокаты были задержаны.
Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил им за содеянное 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. При назначении наказания суд учел полное признание подсудимыми вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и др.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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