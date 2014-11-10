Бюджет Приморья на 2018 год принят в первом чтении
Более 70% расходов бюджета Приморья в 2018 году направят на социальные нужды. Соответствующий законопроект в первом чтении принят на внеочередном заседании Законодательного Собрания в четверг, 16 ноября.
Главный финансовый документ парламентариям представила вице-губернатор Приморского края Татьяна Казанцева. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
«Основные параметры краевого бюджета на 2018 год составляют: 84,5 миллиарда рублей – по доходной расти, включая налоговые и неналоговые поступления, и почти 90 миллиардов рублей – по расходной части. Все социальные обязательства сохранены на уровне прошлого года и в соответствии с законодательством проиндексированы на 4,1%», – сообщила она, добавив, что законопроект сформирован на трехлетний период и отвечает положениям основных направлений бюджетной политики.
Заместитель главы региона подчеркнула, что социальные расходы в следующем году составят 73% от всех расходов.
«Как и в предыдущие годы, самыми значимыми направлениями с точки зрения объемов планируемых финансовых ресурсов остаются социальные расходы. В целом, на реализацию госпрограмм, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальную поддержку, содействие занятости населения, а также на обеспечение жильем отдельных категорий граждан и компенсацию затрат в связи с установлением льготных тарифов планируется направить 65 миллиардов рублей или 73% от всех расходов», – отметила Татьяна Казанцева.
Расходы на реализацию Указов Президента РФ Владимира Путина предусмотрены в соответствии с дорожными картами. Только для исполнения Указа об увеличении заработной платы работникам бюджетной сферы будет направлено 1,4 миллиарда рублей.
Дорожный фонд запланирован с соблюдением требований бюджетного кодекса в объеме почти 10 миллиардов рублей.
Доклад вице-губернатора продолжился обсуждением депутатов. По словам парламентария Владимира Беспалова, важно, что в 2018 году увеличиваются доходы Приморского края.
«По доходам край сделал большой шаг вперед. В частности, растут доходы от налоговых поступлений. Это важно. При этом, стоит обратить внимание на показатели по поступлениям налогов за негативное воздействие на окружающую среду и за использование лесов, здесь тоже необходимо работать над увеличением», – отметил он.
Дефицит краевого бюджета в следующем году сократится с 9,4 миллиардов рублей до 4,6 миллиардов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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