Циклонический вихрь принесет снег и похолодание в Приморье

Сегодня, 16 ноября, на юге Дальнего Востока продолжается рост атмосферного давления. На Приморье распространился гребень антициклона, который смещается с континентальных районов Китая на Корейский полуостров. Он обусловит солнечную и спокойную погоду, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру. Максимальная температура воздуха −4…+1 °C, в центральных районах −5…−10 °C.

Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0…−3 °C.

Ближайшей ночью Приморье останется в поле повышенного атмосферного давления. Сохранится погода без осадков, при отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться. Минимальная температура −9…−14 °C, в горных районах до −24 °C, на южном побережье −3…−8 °C.

Днём в пятницу синоптическая ситуация изменится. На Японское море выйдет циклон и, углубляясь, будет смещаться над его акваторией. Траектория вихря пройдёт на расстоянии 100–150 км от побережья Приморья.

Во второй половине дня в южной половине края начнётся снег и в ночь на субботу распространится на большую часть края. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются на юго-востоке Приморья. При усилении ветра местами метель. На дорогах осложнится обстановка, образуется гололедица, снежный накат. Максимальная температура −3…−8 °C, на юге −2…+3 °C.

Во Владивостоке ночью без осадков, во второй половине дня начнётся снег, к вечеру его интенсивность увеличится. В ночь на субботу снег прекратится. Ожидается метель при сильном северном ветре. На дорогах скользко. Суточный ход температуры сглажен: минимальная ночью −4…−7 °C, днём выше на 1–3 градусов.

Водителям необходимо соблюдать осторожность и по возможности отказаться от дальних поездок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]