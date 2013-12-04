Госдума одобрила рост акцизов на вина, табак и автомобильное топливо

Депутаты Госдумы приняли во втором (основном) чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающий расширение списка подакцизных товаров, а также изменение ставок акцизов на отдельные виды товаров в 2017-2019 годах.

По итогам второго чтения в Госдуме на плановый период 2017-2019 гг. вырастут ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты. Понижаются ставки акцизов на моторные масла, бензол и авиационный керосин. Акцизы вводятся в отношении электронных сигарет и нагреваемого табака. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, принятые на заседании поправки в Налоговый кодекс РФ увеличат ставку акциза на шампанское без защищенного географического указания (изготовленное из иностранного сырья) до 36 руб. за литр (на 10 руб.). При этом ставки акциза на шампанское из российского винограда не будут повышены больше, чем предусмотрено в ныне действующей редакции Налогового кодекса - до 14 руб. за литр (на 1 руб.). Размер акциза на вина из российского сырья останется неизменным - 5 руб. за литр, а ставка акциза на вина иностранного производства вырастет с 9 до 18 руб. за литр. Ставки акцизов на сидр, пуаре и медовуху - вырастут на 11 руб. (с 9 до 21 руб. за литр) на весь период 2017-2019 гг., а также на пиво с содержанием спирта от 0,5% до 8,6% и на пиво с долей спирта свыше 8,6% - ставка акциза на обе категории вырастет на 1 руб. (с 20 до 21 руб. за литр и с 37 до 39 руб. за литр соответственно). По сравнению с 2016 годом в период 2017-2019 гг. также повысятся акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9% доли спирта) - с 500 руб. до 523 руб. за литр и на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) - с 400 до 418 руб.

Что касается повышения акцизы на сигареты, то документом, одобренным депутатами во втором чтении, предполагается увеличение адвалорной (выраженную в процентах) части ставки с 13% до 14,5% на трехлетний период.

На все виды табака депутаты решили увеличить ставки до 2 520 руб. в 2017 году, 2 772 руб. в 2018 году и 3 050 руб. в 2019 году. Ставки акцизов на сигариллы и сигары также вырастут с 2017 года.

С 1 января 2017 года облагаться акцизом будут электронные сигареты - как само устройство (со ставкой 40 руб. за штуку в 2017 году), так и жидкость для электронных систем доставки никотина (10 руб. за 1 мл в 2017 году). Нагреваемый табак также станет подакцизным товаром; ставка составит 4 800 руб. за 1 кг в 2017 году, 5 280 руб. за 1 кг в 2018 году и 5 808 руб. за 1 кг в 2019 году.

Кроме того, принятый во втором чтении законопроект предусматривает повышение ставки акциза на автомобильный бензин 5-го класса с нынешних 10 130 руб. за тонну до 10 535 руб. за тонну в 2018 году и до 10 957 руб. в 2019 году. На дизельное топливо законопроект устанавливает ставку 6 800 руб. в 2017 году, 7 072 руб. в 2018 году и 7 335 руб. в 2019 году. Сейчас ставка акциза на дизельное топливо составляет 5 293 руб. за тонну. Повышение также коснется ставки акциза на средние дистилляты - с действующей ставки в 5 293 руб. за тонну до 7 800 руб. в 2017 году, 8 112 руб. в 2018 году и 8 436 руб. в 2019 году.

Принятые во втором чтении нормы являются частью законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". Данный законопроект, в свою очередь, является частью так называемого "бюджетного пакета" - на расчетах, представленных в данном законопроекте, был основан проект бюджета на плановый период 2017-2019 гг., внесенный в Госдуму 28 октября 2016 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]