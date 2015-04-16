Прокуратура контролирует соблюдение трудовых прав работников «Бора»
Надзорные мероприятия в сфере соблюдения трудовых прав работников ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор» являются приоритетными в деятельности прокуратуры города Дальнегорска.
В 2017 году по каждому случаю выявления нарушений в сфере оплаты труда прокуратура принимала меры реагирования. По результатам проверок в указанной сфере прокурор объявил 20 предостережений о недопустимости нарушений закона, внесено 22 представления об устранении нарушений закона. Возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения восьми таких дел виновные привлечены к административной ответственности и оплатили штраф на общую сумму 280 тыс. рублей.
Руководство предприятия до очередной даты выплаты зарплаты погашалась задолженность в полном объеме, а также выплачивалась компенсация.
На 14 ноября на предприятии имеется задолженность по выплате заработной платы за вторую половину октября 2017 года в размере порядка 22 млн рублей перед более чем 1,5 тыс. работников. Планируется, что задолженность погасят в конце ноября.
По данному факту прокурором города внесено представление генеральному директору ООО «Дальнегорский химический комбинат Бор» с требованиями устранить нарушения законодательства, а также направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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