Специализированный дом-интернат открылся в Приморье

Арсеньевский психоневрологический интернат стал восьмым учреждением специализированного типа в Приморском крае. Новый интернат рассчитан на 70 постояльцев. Здесь созданы все условия для комфортного проживания и надлежащего ухода за пациентами, страдающими серьезными заболеваниями. В программе реабилитации, которую собираются внедрять местные специалисты, предусмотрены занятия по психологической разгрузке и лечебной физкультуре, компьютерной грамотности и рисованию.

Как сообщили в администрации края, открытие нового психоневрологического интерната позволяет существенно сократить очередь в учреждения подобного типа. И не только. Это еще и новые рабочие места - 50 вакансий - для жителей Арсеньева и Анучинского района. Это врачи, медицинские сестры и обслуживающий персонал.

На сегодня в Приморском крае действует 17 учреждений социального обслуживания, в том числе пять домов – интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и восемь ПНИ. Здесь постоянно проживают более четырех тысяч человек. С начала 2017 года почти очередь в учреждения сократилась почти на 270 человек, в том числе за счет увеличения мощности учреждений.

Кроме того, с прошлого года в реестре поставщиков социальных услуг появились две негосударственные организации. Общественная организация «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского» работает с лицами без определенного места жительства. Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания «Родные люди», предоставляющая социальные услуги на дому. Обе организации возмещают затраты, связанные с предоставлением социальных услуг гражданам, с помощью краевого бюджета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]