Владивостокские огнеборцы потушили сильный пожар в заброшенном доме на Черемуховой

Вечером 15 ноября, в 17.46, в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступила информация о том, что на улице Черемуховая горит двухэтажный деревянный барак, в котором никто не проживает.

Уже через 3 минуты на тушение пожара прибыли первые расчёты огнеборцев. Пожарные осмотрели дом, внутри никого не было.

В 18.23 огонь был локализован, в 01.36 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 900 кв. м. На тушении пожара было задействовано 33 человека личного состава и 7 единиц техники. В результате происшествия пострадавших нет. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние объекты, а также не допустить выгорания дома, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]