Анонс на 17 ноября

17 ноября во Владивостоке в Управлении Минюста России по Приморскому краю (ул. Пушкинская, 93, каб. 101) с 13.00 до 16.00 состоится расширенный целевой день бесплатной юридической помощи для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для самих несовершеннолетних.

17 ноября в санатории «Сахарный ключ» откроется последняя в этом году оздоровительная смена для часто болеющих школьников. Здесь побывают 58 детей из семей в трудной жизненной ситуации.

17 ноября во Владивостоке в администрация Приморского края (ул. Светланская, 22) пройдет краевая конференция предпринимателей. Там пройдут круглые столы «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями» и «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают». «Приморское гостеприимство – как сделать гостей друзьями» – с 12.00 до 13.30; «Как «продавать» Приморье – чего хотят туристы и что они получают» – с 14.30 до 16.00. Точную информацию о мероприятиях можно уточнить по телефону: 8 (953) 212-80-44.

17 ноября во Владивостоке с 8.30 до 12.00 на Краевой станции переливания крови по ул.Октябрьская, 6 в Дня памяти жертв ДТП пройдет акция «В капле крови – океан жизни!» по сдаче крови.

17 ноября во Владивостоке с 9.00 до 18.00 на центральной площади пройдет общегородская ярмарка.

17 ноября во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» (Батарейная, 2) состоится международное боксерское шоу «Pacific Fights#2». Турнир сведет на профи-ринге боксеров из России, Китая, Южной Кореи и Аргентины.

17 ноября — Международный день недоношенных детей.

17 ноября — Международный день студентов.

17 ноября — День участковых уполномоченных полиции (День участкового) в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]