Александр Костенко покинул Законодательное Собрание

16 ноября состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. Одним из вопросов в повестке внеплановой сессии стал кадровый вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Александра Костенко, председателя комитета по экономической политике и собственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Как сообщил коллегам председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков, в комитет поступило заявление Александра Костенко о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. В соответствии с действующим законодательством это является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата. Состоявшийся 13 ноября профильный комитет рекомендовал краевому парламенту принять данное решение в соответствии с установленным законодательством

В результате голосования депутаты приняли Постановление «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Приморского края Костенко А.И.», которое вступает в силу в день принятия. Кроме того, парламентарии уменьшили численный состав комитета по экономической политике и собственности.

Напомним, Александр Костенко 11 февраля 2015 г. избран депутатом краевого парламента, являлся председателем комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности с 25 февраля 2015 года.

За многолетний и добросовестный труд на благо Приморского края Александру Костенко была вручена Почетная грамота Законодательного Собрания.

Депутаты краевого парламента утвердили кандидатуру нового председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности, предложенную профильным комитетом — Сергея Ищенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]