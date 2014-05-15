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Пьяный водитель сбил пешехода на переходе и скрылся с места ДТП в Артеме

Пьяный водитель сбил пешехода на переходе и скрылся с места ДТП в Артеме

Уголовное дело возбуждено против водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия в Артеме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

ДТП произошло в районе улицы Фрунзе в Артеме.  Как установили полицейские, 20-летний водитель автомашины «Тойота Премио», находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину и скрылся. В результате автоаварии 67-летний местный житель получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Житель Артема неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости. Сейчас против него  возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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