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Ключи от новых квартир получили еще семь уссурийских семей

Ключи от новых квартир получили еще семь уссурийских семей

Фото: Пресс-служба администрации Уссурийска

Торжественная церемония вручения ключей состоялась 16 ноября в администрации Уссурийского городского округа.

Сертификаты и цветы участникам муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе на 2013-2017 годы» вручил глава администрации УГО Евгений Корж.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГО, за время действия программы 764 семьи Уссурийского городского округа смогли улучшить свои жилищные условия.

В торжественной обстановке ключи от долгожданных квартир получили семь семей. Они переедут в новые современные многоквартирные дома на улицах Заречной, 14-б, и Новоникольском проезде, 4.

В 2017 году заканчивается один из этапов реализации государственной программы. В Уссурийском городском округе  еще 160 домов требуют расселения. «Сейчас мы ждем утверждения новой программы переселения. Готовы сразу приступить к ее реализации», – сообщил Евгений Корж.

Отметим, программа предполагает не только расселение жителей из аварийных домов, но и снос ветхих объектов. В этом году было расселено 32 аварийных многоквартирных домов, в том числе 13 аварийных домов только за счет средств местного бюджета. Снесено 14 ветхих домов и еще 10 предстоит снести до конца года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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