Уборка сои завершается в Приморье
Аграрии края убрали с полей почти 270 тысяч гектаров сои. План выполнен на 97%. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как отметили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, средняя урожайность сои остается на уровне прошлого года.
«С полей убрано 267,5 тысяч гектаров сои – 97% от плана. Собрано – 368,5 тысяч тонн, средняя урожайность составляет 14 центнеров с гектара», – сообщили специалисты.
Высокую урожайность демонстрируют сельхозпроизводители Михайловского района и Уссурийска – 17 центнеров с гектара.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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