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Уборка сои завершается в Приморье

Уборка сои завершается в Приморье

Аграрии края убрали с полей почти 270 тысяч гектаров сои. План выполнен на 97%. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, средняя урожайность сои остается на уровне прошлого года.

«С полей убрано 267,5 тысяч гектаров сои – 97% от плана. Собрано – 368,5 тысяч тонн, средняя урожайность составляет 14 центнеров с гектара», – сообщили специалисты.

Высокую урожайность демонстрируют сельхозпроизводители Михайловского района и Уссурийска – 17 центнеров с гектара.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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