Коллекторское агентство заплатит штраф за недозволенные методы взыскания долгов
Коллекторское агентство заплатит штраф за нарушения федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев протокол об административном правонарушении, составленный УФССП России по Приморскому краю в отношении ООО «Национальная Служба Взыскания», признал данное коллекторское агентство виновным и приговорил к штрафу в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, физические или юридические лица, наделенные определёнными полномочиями, не имеют права оказывать неоправданное давление на граждан с целью принудить их заплатить долги, а также использовать при этом недозволенные методы (угрозы, причинение вреда, в том числе физического и морального, распространение порочащих честь и достоинство сведений и т. д.).
За совершение незаконных действий по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 тысяч до 2 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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