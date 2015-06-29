На границе в Приморье гражданин КНР переехал на грузовике своего соотечественника

В Октябрьском районе на ДАПП «Полтавка» произошло ужасающее ЧП. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, китайский водитель переехал своего соотечественника. Напарник скончался на месте.

Пока неизвестно, что могло послужить причиной этой трагедии, обстоятельства выясняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]