На границе в Приморье гражданин КНР переехал на грузовике своего соотечественника
В Октябрьском районе на ДАПП «Полтавка» произошло ужасающее ЧП. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, китайский водитель переехал своего соотечественника. Напарник скончался на месте.
Пока неизвестно, что могло послужить причиной этой трагедии, обстоятельства выясняются.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
10.11.2017 В Приморье появляются первые жертвы снегопада
-
28.08.2017 Обнародована запись страшного ДТП, в котором погибла семья из Амурской области
-
10.07.2017 11 кг краснокнижного лишайника пытался вывезти из России гражданин КНР
-
25.05.2017 Гражданин КНР пытался вывезти из России штык-нож к автомату Калашникова
-
04.07.2016 В Большом Камне мусоровоз насмерть переехал человека
-
29.06.2015 Во Владивостоке разыскивается водитель аквабайка, который насмерть переехал аквалангиста
Добавить комментарий