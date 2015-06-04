Автомобиль едва не сгорел из-за подожженных покрышек на ТБО во Владивостоке
Во Владивостоке на ул. Кузнецова, 48—50 произошел пожар.
В результате поджога покрышек около мусорных контейнеров во дворе загорелась машина. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, очевидцы пытались ее потушить и оттащить. Машина пострадала серьезно.
Сейчас на месте работают пожарные.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
08.01.2017 Во Владивостоке сгорел автомобиль
-
25.11.2016 Во Владивостоке на улице Адмирала Юмашева в результате поджога сгорел автомобиль
-
02.02.2016 В районе Котельникова во Владивостоке сгорел припаркованный минивэн
-
17.01.2016 Во Владивостоке сгорел микроавтобус
-
21.07.2015 Во Владивостоке во дворе жилого дома сгорел автомобиль Audi
-
04.06.2015 Во Владивостоке на улице Багратиона ночью сгорел автомобиль
Добавить комментарий