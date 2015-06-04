Автомобиль едва не сгорел из-за подожженных покрышек на ТБО во Владивостоке

Во Владивостоке на ул. Кузнецова, 48—50 произошел пожар.

В результате поджога покрышек около мусорных контейнеров во дворе загорелась машина. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, очевидцы пытались ее потушить и оттащить. Машина пострадала серьезно.

Сейчас на месте работают пожарные.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]