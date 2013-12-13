Необычный пассажир был найден в иномарке на автосервисе в Уссурийске

В одном из автосервисов Уссурийска в «Тойоте Приус» ремонтники обнаружили мышку.

Как утверждает в своем инстаграме mark2_che, прожил грызун в авто около 3 месяцев. За это время мышь успела проделать себе ходы в пластике боковых стоек, погрызла корпус печки, съела утеплитель и уничтожила некоторую проводку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]