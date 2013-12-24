Роспотребнадзор: В Приморье ситуация по эпидзаболеваниям в норме

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ расценивается в Приморье как обычная. В пределах нормы ситуация по заболеванию пневмониями, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В крае на сегодняшний день отмечается незначительный сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Но отмечу, что эпидпорог не превышен», – сообщила начальник эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Валентина Воронок.

По словам специалиста, на территории края в настоящее время грипп не регистрируется.

Валентина Воронок обратила внимание, что отмечается незначительный рост внебольничных пневмоний. Эпидемиологический порог по заболеванию пневмониями не превышен.

Врачи подчеркивают, что главная защита от пневмонии – вакцинация.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]