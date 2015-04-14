17 лет лишения свободы получил убийца, домогавшийся дочери своей сожительницы
Житель Владивостока осужден на длительный срок лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Первомайский районный суд г. Владивостока вынес приговор 33-летнему жителю краевого центра, который осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Мужчина ранее был судимым за убийство. После освобождения в 2012 году фигурант проживал совместно с матерью девочки.
Первое преступление совершено им в 2013 году, когда потерпевшей было 8 лет. Воспользовавшись моментом, когда он остался наедине с ребенком, используя беспомощное состояние потерпевшей, злоумышленник применил к ней насильственные действия сексуального характера.
Два других аналогичных преступления совершены им в 2016 году после освобождения из мест лишения свободы, где фигурант отбывал наказание за хищение чужого имущества.
Для применения сексуального насилия он выбирал моменты, когда мама девочки уходила на работу.
О случившемся потерпевшая рассказала матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Срок наказания и режим исправительного учреждения определен судом с учетом наличия в действиях фигуранта особо опасного рецидива преступлений.
Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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