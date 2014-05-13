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Иностранец получил реальный срок за попытку дать взятку приморскому полицейскому

Иностранец получил реальный срок за попытку дать взятку приморскому полицейскому

Суд города Артема вынес приговор обвиняемому в попытке дачи взятки  сотруднику полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

23-летний иностранец нарушал режим пребывания на территории РФ, это грозило ему выдворением за переделы страны, и, желая уйти от ответственности за нарушения, он решил дать взятку участковому.

Сотрудник полиции, действуя в рамках законодательства, отказался от взятки. Противоправные действия подозреваемого были зафиксированы сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Артему. Против иностранца было возбуждено уголовное дело. Городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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