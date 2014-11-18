Россия предложит странам АТЭС защищать леса в ареале обитания амурского тигра

Россия намерена предложить странам участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) усилить защиту лесов, которые находятся в ареале обитания амурского тигра, сообщил ТАСС замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, передает «Вести: Приморье».

«Мы внесем предложения по защите лесного хозяйства на территории стран обитания амурского тигра через секретариат АТЭС. У наших стран налажено хорошее горизонтальное взаимодействие», — поделился Амирханов.

По его словам, речь идет о запрете на вырубку монгольского дуба, кедра и других ценных пород древесины, которые составляют кормовую базу для животных в местах обитания хищника. Такое решение должно помочь сохранить сбалансированность всей экосистемы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]