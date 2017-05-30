В Приморском океанариуме самка осьминога Хэнк выжила после кладки яиц

В Приморском океанариуме гигантский осьминог Хэнк, который оказался самкой, отложил яйца и должен был умереть из-за истощения, но неожиданно для специалистов выжил. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Пойманного 26 мая у острова Русский осьминога поселили в аквариум в научно-адаптационном корпусе океанариума. В тот же день 12-килограммовый осьминог сломал крепление и сбежал из аквариума, в котором находился на карантине, но был пойман. Осьминога назвали Хэнком – в честь персонажа мультфильма «В поисках Дори». Позже выяснилось, что это самка, и она отложила яйца.

Как рассказали в океанариуме, головоногие моллюски размножаются один раз в жизни и обычно погибают, так как охраняют кладку и ничего не едят.

«Осьминог, которого назвали Хэнком, жив. Более того, самка начала есть. В природе, делая кладку, самка неотлучно охраняет ее. Она перестает охотиться и принимать пищу и обычно погибает. Поначалу, неожиданно сделав кладку в аквариуме, осьминог Хэнк тоже жила впроголодь. Но сотрудники океанариума кормили ее соседей, и спустя некоторое время самка тоже стала есть», – сказала пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

По ее словам, кладка оказалась нежизнеспособной, специалисты не обнаружили эмбрионов в отложенных яйцах, то есть она не была оплодотворена.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]