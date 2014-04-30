Андрей Тарасенко предложил развивать в Приморье морское сообщение

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел совещание по вопросу морских прибрежных пассажирских перевозок. Андрей Тарасенко подчеркнул, что намерен развивать в Приморье это направление.

Как сообщили в администрации края, сегодня прибрежные морские пассажирские перевозки в Приморье в настоящее время осуществляются как внутри Владивостока, так и между муниципальными образованиями.

Перевозки людей с краевого причала №30 в направлении из Владивостока на острова Попова и Рейнеке и обратно осуществляются скоростным катером «Москва» вместимостью 200 человек. На маршрут выходит также паром ледового класса «Босфор Восточный», он способен перевозить около 260 человек, 20 единиц автотехники, а также до 90 тонн грузов. На полуостров Песчаный можно добраться на морском судне «Пассат».

В прошлом году из Владивостока на остров Попова было перевезено почти 54 тысячи пассажиров, на Рейнеке – более 10, на Песчаный – более шести тысяч. Все эти перевозки дотируются из бюджета городской администрации – субсидия составляет около 70 миллионов рублей ежегодно.

Транспортным морским сообщением соединены также Владивосток и ряд населенных пунктов Хасанского района. Межмуниципальные краевые перевозки действуют по маршруту Владивосток–Безверхово–Славянка–Безверхово–Владивосток. Однако, линия работает только в летнюю навигацию, ее обслуживает пассажирский теплоход «Лотос» вместимостью 160 человек. Основной пик пассажиропотока также приходится на летний период.

Раньше морские суда ходили также в Большой Камень и Находку, одна из причин, по которой прекратилось существование таких рейсов, – слишком большое время в пути.

Врио губернатора акцентировал, учитывая серьезные стройки в районе Большого Камня, Находки, а также Славянки есть смысл восстановить с этими территориями регулярное морское сообщение.

«Зафиксируйте поручение проработать возможность развития в Приморье морского такси. Его мы могли бы эксплуатировать в любое время года», – поставил задачу перед профильным департаментом Андрей Тарасенко.

Глава региона подчеркнул, что бизнес, который сможет взять на себя социальные обязательства, сможет получить в пользование причалы.

Представитель компании-перевозчика Александр Корытко, в свою очередь, добавил, что с развитие своих транспортных мощностей, предприятие сможет соединить с краевым центром и север Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]