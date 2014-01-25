Сильнейших бойцов по ММА определят во Владивостоке

В воскресенье, 19 ноября, в спорткомплексе «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) состоится чемпионат Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА. Начало в 11.00. Вход для зрителей свободный.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, в чемпионате примут участие около 50 спортсменов, представляющих различные клубы единоборств Владивостока. Соревнования будут проходить в двух возрастных группах – старшие юноши (16-17 лет) и взрослые (18 лет и старше). Участники сразятся за награды и путевки на чемпионат Приморского края, который пройдет уже 2018 году.

Соревнования пройдут в лично-командном зачете. Награды вручат победителям и призерам в личном первенстве, а также командам, занявшим призовые места.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]