Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:30
  0

Сильнейших бойцов по ММА определят во Владивостоке

Сильнейших бойцов по ММА определят во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

В воскресенье, 19 ноября, в спорткомплексе «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) состоится чемпионат Владивостока по смешанному боевому единоборству ММА. Начало в 11.00. Вход для зрителей свободный. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, в чемпионате примут участие около 50 спортсменов, представляющих различные клубы единоборств Владивостока. Соревнования будут проходить в двух возрастных группах – старшие юноши (16-17 лет) и взрослые (18 лет и старше). Участники сразятся за награды и путевки на чемпионат Приморского края, который пройдет уже 2018 году.

Соревнования пройдут в лично-командном зачете. Награды вручат победителям и призерам в личном первенстве, а также командам, занявшим призовые места.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря