Во Владивостоке пройдет саммит образовательных организаций

Саммит образовательных организаций будет проходить в субботу в школе №83 (ул. Анны Щетининой, 38). Это событие впервые появилось в жизни системы образования города в прошлом году. Его смыслом является совместное проектирование ближайших стратегий муниципальной образовательной политики. Как показали итоги прошлогоднего саммита, такая площадка принципиально важна для развития профессионального педагогического сообщества, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Замысел саммита образовательных организаций Владивостока-2017 состоит в том, чтобы обсудить подходы к созданию владивостокской модели образования, отвечающей задачам быстроразвивающегося российского центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участникам предстоит сформировать пакет материалов для организации методических событий по тематике саммита в своих образовательных организациях, осуществить запуск городского методического марафона «Навыки XXI века: современные дидактические инструменты профессиональной деятельности педагога».

Саммит объединит лучших экспертов в области компетентностного образования Приморского края, методистов, педагогов-практиков, координаторов региональных инновационных площадок и центров. Формат взаимодействия подразумевает пленарные встречи, дискуссии, авторские площадки, мастер-классы, проектные мастерские.

Содержание программы саммита представлено пятью треками, которые охватывают ключевые инновационные идеи и практики компетентностного образования:

Трек №1. «Мир современных коммуникаций»

Трек №2. «Креативные образовательные практики»

Трек №3. «Развитие навыков сотрудничества»

Трек №4. «Формирование критического мышления»

Трек №5. «Взаимодействие с внешней средой»

Делегация каждого образовательного учреждения будет состоять из пяти участников. Их задача заключается в том, чтобы обменявшись мнениями, довести до коллег в своем учреждении информацию о саммите и тех идеях, которые обсуждались.

А созданные педагогами проектные предложения по проведению различных методических событий, будут обобщены и использованы при детальной разработке городского методического марафона «Навыки XXI века: современные дидактические инструменты профессиональной деятельности педагога».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]