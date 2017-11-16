Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:12
  0

Очередные "кладоискатели" были замечены во Владивостоке

Очередные

Фото: Экипажи ДПС

Очередные потрошители клумб были замечены возле дома по улице Адмирала Юмашева, 6а во Владивостоке. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Экипажи ДПС".

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как наркоманы ищут так называемую закладку. Один из молодых людей буквально изрыл руками клумбу, а второй, ожидая, наблюдает за действиями своего "соратника".

В последнее время подобные случаи - не редкость. Сотрудники правоохранительных органов призывают сообщать им о таких фактах.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря