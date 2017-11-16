Очередные "кладоискатели" были замечены во Владивостоке
Очередные потрошители клумб были замечены возле дома по улице Адмирала Юмашева, 6а во Владивостоке. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Экипажи ДПС".
На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как наркоманы ищут так называемую закладку. Один из молодых людей буквально изрыл руками клумбу, а второй, ожидая, наблюдает за действиями своего "соратника".
В последнее время подобные случаи - не редкость. Сотрудники правоохранительных органов призывают сообщать им о таких фактах.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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