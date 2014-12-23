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К 17-ти годам лишения свободы приговорен житель Владивостока за преступления сексуального характера

К 17-ти годам лишения свободы приговорен житель Владивостока за преступления сексуального характера

Первомайский районный суд г. Владивостока вынес приговор 33-летнему жителю краевого центра, который осужден за совершение трех преступлений,  предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Первомайского района г. Владивостока, старшего советника юстиции К.С.Харченко, преступления совершены лицом, ранее судимым за убийство. После освобождения в 2012 году фигурант проживал совместно с матерью девочки (2004 года рождения). 

Первое преступление совершено им в 2013 году, когда потерпевшей было 8 лет. Воспользовавшись моментом, когда он остался наедине с ребенком, используя беспомощное состояние потерпевшей, злоумышленник применил к ней насильственные действия сексуального характера.

Два других аналогичных преступления совершены им в 2016 году после освобождения из мест лишения свободы, где фигурант отбывал наказание за хищение чужого имущества.

Для применения сексуального насилия он выбирал моменты, когда мама девочки уходила на работу.

О случившемся потерпевшая рассказала матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему за содеянное 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Срок наказания и режим исправительного учреждения определен судом с учетом наличия в действиях фигуранта особо опасного рецидива преступлений.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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