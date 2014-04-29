Валерий Гергиев и Денис Мацуев представят «Рахманиновский цикл» во Владивостоке

Кульминацией осеннего репертуара Приморской сцены Мариинского театра станет исполнение «Рахманиновского цикла». 29 ноября (начало в 20:00) и 30 ноября (начало в 11:00) выдающиеся музыканты — пианист Денис Мацуев вместе и Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят все произведения Сергея Васильевича Рахманинова для фортепиано с оркестром.



Как сообщили в аресс-службе приморской Мариинки, Валерия Гергиева и Симфонический оркестр Мариинского театра с пианистом связывает длительная история совместных выступлений. Очередным ярким результатом сотрудничества этих выдающихся музыкантов неоднократно становились записи лейбла «Мариинский»: в 2010 году был выпущен диск с Третьим концертом и Рапсодией на тему Паганини, в 2014 году — с Первым фортепианным концертом Рахманинова. Еще одним релизом цикла, выход которого запланирован на февраль 2018 года, станет запись знаменитого Второго концерта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]