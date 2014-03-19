Корейский инвестор планирует построить современную электростанцию в Приморье

Меморандум о сотрудничестве подписали АНО «Инвестиционное агентство Приморского края», администрация Хорольского района и корейская компания K-energy. Стороны договорились развивать энергетику муниципального образования, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в Инвестагентстве, меморандум подтверждает намерение сторон реализовать инвестиционный проект совместного многопрофильного предприятия, включающего в себя структуры по выращиванию и переработке женьшеня, сельскохозяйственного производства, производства биоорганических удобрений и развития социальной и туристической инфраструктуры на территории Хорольского района, а также развития энергетической инфраструктуры.

Проект предполагает создание и последующую эксплуатацию электростанции на базе топливных элементов мощностью до 30 мегаватт. Сторонами также достигнуты договоренности о необходимости внедрения инновационной и экологической модели проекта для сокращения отходов, выбросов и других негативных воздействий на окружающую среду. В связи с этим будет проведена совместная работа по адаптации объекта к стандартам и процедурам, действующим на территории РФ.

Отмечено, что будет подготовлен подробный технический проект с элементами ноу-хау с точки зрения экологии.

В рамках инвестиционного проекта запланировано также строительство рекреационно-туристического комплекса «Хороль», включающего гостиницу и парковую зону.«Общее количество необходимых инвестиций в проект составляет 3 миллиарда рублей. Строительство будет реализовано в три этапа до 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]