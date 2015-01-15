Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:23
  0

Во Владивостоке пройдет «Поэтический ринг»

Во Владивостоке пройдет «Поэтический ринг»

Фото: ЛитОбраз

Конкурс литературных чтецов среди школьников пройдёт 18 ноября в 15.00 в фойе театрального холла городского Дворца детского творчества. Данный проект стал одним из победителей конкурса грантов «Молодёжная инициатива» 2017 года.

Как сообщили в администрации города, конкурс проводится в 4 этапа:

- первый этап, который уже состоялся, заключался в съемках видеороликов «Струны души». Ребята визуализировали строки из любимых произведений;

- второй этап – «Новый взгляд» (в ходе жеребьевки команды получили поэтические произведения и должны будут их прочитать зрителям);

- третий этап – интеллектуальный: школьники сыграют в «Свою игру» и продемонстрируют знания биографии известных поэтов;

- четвертый этап – «Битва капитанов»: капитанам каждой команды была предложена определенная поэтическая тематика, на которую они подбирают ряд стихотворений для исполнения их на сцене.

В оргкомитет конкурса было подано 13 заявок от общеобразовательных учреждений города Владивостока. Основной состав команд – учащиеся 8-11-х классов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря