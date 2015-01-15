Во Владивостоке пройдет «Поэтический ринг»

Конкурс литературных чтецов среди школьников пройдёт 18 ноября в 15.00 в фойе театрального холла городского Дворца детского творчества. Данный проект стал одним из победителей конкурса грантов «Молодёжная инициатива» 2017 года.

Как сообщили в администрации города, конкурс проводится в 4 этапа:

- первый этап, который уже состоялся, заключался в съемках видеороликов «Струны души». Ребята визуализировали строки из любимых произведений;

- второй этап – «Новый взгляд» (в ходе жеребьевки команды получили поэтические произведения и должны будут их прочитать зрителям);

- третий этап – интеллектуальный: школьники сыграют в «Свою игру» и продемонстрируют знания биографии известных поэтов;

- четвертый этап – «Битва капитанов»: капитанам каждой команды была предложена определенная поэтическая тематика, на которую они подбирают ряд стихотворений для исполнения их на сцене.

В оргкомитет конкурса было подано 13 заявок от общеобразовательных учреждений города Владивостока. Основной состав команд – учащиеся 8-11-х классов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]