Программа «Приморье без наркотиков». Интервью с Денисом Тимбалом
Программа «Приморье без наркотиков». Интервью с Денисом Тимбалом, победителем всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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