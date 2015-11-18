В Приморье установят нормативы на сбор дикоросов и кедрового ореха. Об этом заявил врио Губернатора Андрей Тарасенко на встрече с начальником Дальневосточного таможенного управления Юрием Ладыгиным в четверг, 16 ноября, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Особое внимание было уделено вопросу вывоза через границу кедрового ореха. По словам начальника управления, сейчас на таможне задерживают все дикоросы, добытые незаконным путем.

Андрей Тарасенко заявил, что в Приморье ужесточат контроль за добычей и вывозом дикоросов, в том числе кедрового ореха.

«Необходимо предусмотреть в Лесном кодексе не только право, но и предельные нормативы для всех – и любителей, и промысловиков. С соответствующей инициативой мы уже выступили на законодательном уровне», – заявил врио Губернатора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]