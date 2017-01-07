Брандмейстеры в Приморье спасли на пожаре мужчину
16 ноября днем произошел пожар в одноэтажном деревянном строении, расположенном в селе Тереховка на улице Мира.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что открытым пламенем горят: стена, потолочное перекрытие, мебель и печь. На момент пожара внутри помещения находился мужчина, которого огнеборцы незамедлительно выведи на улицу. Помощь медицинских работников спасённому не понадобилась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В 15.24 пожар был локализован, в 16.20 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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