III Фестиваль японской культуры пройдет во Владивостоке

18 ноября в 10.00 во дворце культуры железнодорожников Владивостока (Партизанский проспект, 62-а) откроется III Фестиваль японской культуры. Его организаторы - генеральное консульство Японии во Владивостоке, «Японский центр во Владивостоке», Приморское краевое «Общество дружбы с Японией» при поддержке администрации Владивостока.

Кроме этого, 18 ноября, с 10 часов утра до 18 часов 30 минут в залах дворца культуры железнодорожников состоятся мастер-классы по каллиграфии и чайной церемонии, будут работать примерочная японской национальной одежды юката, развлекательный уголок для детей, фуд-корт лучших владивостокских ресторанов японской кухни, павильоны продажи японских товаров.

На фестиваль приглашаются все желающие жители и гости Владивостока. Вход на все мероприятия будет свободным.

Программа фестиваля:

10:00-12:00. Демонстрация японского художественного фильма «История о самурае-кулинаре: Правдивая история любви»;

12:15. Церемония открытия;

12:30-13:50. Концерт для японской бамбуковой флейты (сякухати) и скрипки;

14:00-15:00. Рассказ об улицах Владивостока, связанных с историей отношений с Японией;

15:10-15:50. Демонстрация приёмов боевых искусств иайдо, кендо и самурайской техники владения мечом;

16:00-17:00. Мастер-класс японской кухни от шеф-повара резиденции генерального консула Японии Кусуми;

17:00-17:50. Кимоно шоу;

18:00-19:00. Косплей шоу;

19:00. Закрытие фестиваля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]