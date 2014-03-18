III Фестиваль японской культуры пройдет во Владивостоке
18 ноября в 10.00 во дворце культуры железнодорожников Владивостока (Партизанский проспект, 62-а) откроется III Фестиваль японской культуры. Его организаторы - генеральное консульство Японии во Владивостоке, «Японский центр во Владивостоке», Приморское краевое «Общество дружбы с Японией» при поддержке администрации Владивостока.
Кроме этого, 18 ноября, с 10 часов утра до 18 часов 30 минут в залах дворца культуры железнодорожников состоятся мастер-классы по каллиграфии и чайной церемонии, будут работать примерочная японской национальной одежды юката, развлекательный уголок для детей, фуд-корт лучших владивостокских ресторанов японской кухни, павильоны продажи японских товаров.
На фестиваль приглашаются все желающие жители и гости Владивостока. Вход на все мероприятия будет свободным.
Программа фестиваля:
10:00-12:00. Демонстрация японского художественного фильма «История о самурае-кулинаре: Правдивая история любви»;
12:15. Церемония открытия;
12:30-13:50. Концерт для японской бамбуковой флейты (сякухати) и скрипки;
14:00-15:00. Рассказ об улицах Владивостока, связанных с историей отношений с Японией;
15:10-15:50. Демонстрация приёмов боевых искусств иайдо, кендо и самурайской техники владения мечом;
16:00-17:00. Мастер-класс японской кухни от шеф-повара резиденции генерального консула Японии Кусуми;
17:00-17:50. Кимоно шоу;
18:00-19:00. Косплей шоу;
19:00. Закрытие фестиваля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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