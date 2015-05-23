Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:10
  0

Во Владивостоке состоится чемпионат города по фехтованию

Во Владивостоке состоится чемпионат города по фехтованию

Фото: СпортПриморье

В течение двух дней – 18 и 19 ноября – во Владивостоке состоится чемпионат города по фехтованию. Он пройдет в спортивном зале Промышленного колледжа энергетики и связи (ул. Борисенко, 102). Начало соревнований в 10.00. Вход для всех желающих посмотреть состязания - свободный.

Программа соревнований:

18 ноября:

·         10:00 – личные соревнования рапира (мужчины и женщины);

·         13:00 – парад-открытие мероприятия;

·         15:00 – личные соревнования шпага (мужчины и женщины).

19 ноября:

·         10:00 – командные соревнования рапира (мужчины и женщины);

·         12:00 – командные соревнования шпага (мужчины и женщины).

·         14:00 – закрытие мероприятия, награждение.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря