В течение двух дней – 18 и 19 ноября – во Владивостоке состоится чемпионат города по фехтованию. Он пройдет в спортивном зале Промышленного колледжа энергетики и связи (ул. Борисенко, 102). Начало соревнований в 10.00. Вход для всех желающих посмотреть состязания - свободный.

Программа соревнований:

18 ноября:

· 10:00 – личные соревнования рапира (мужчины и женщины);

· 13:00 – парад-открытие мероприятия;

· 15:00 – личные соревнования шпага (мужчины и женщины).

19 ноября:

· 10:00 – командные соревнования рапира (мужчины и женщины);

· 12:00 – командные соревнования шпага (мужчины и женщины).

· 14:00 – закрытие мероприятия, награждение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]