Во Владивостоке состоится чемпионат города по фехтованию
В течение двух дней – 18 и 19 ноября – во Владивостоке состоится чемпионат города по фехтованию. Он пройдет в спортивном зале Промышленного колледжа энергетики и связи (ул. Борисенко, 102). Начало соревнований в 10.00. Вход для всех желающих посмотреть состязания - свободный.
Программа соревнований:
18 ноября:
· 10:00 – личные соревнования рапира (мужчины и женщины);
· 13:00 – парад-открытие мероприятия;
· 15:00 – личные соревнования шпага (мужчины и женщины).
19 ноября:
· 10:00 – командные соревнования рапира (мужчины и женщины);
· 12:00 – командные соревнования шпага (мужчины и женщины).
· 14:00 – закрытие мероприятия, награждение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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