Анонс на 19 ноября

19 ноября во Владивостоке в 11.00 в спорткомплексе «Арена спорта» (ул. Володарского, 3а) состоится чемпионат города по смешанному боевому единоборству ММА. Вход для зрителей свободный.

19 ноября во Владивостоке в 17.00 во Дворце детского творчества (Океанский пр-т, 43) состоится первенство города по танцевальному спорту. Танцоры в возрасте от 12 до 18 лет исполнят латиноамериканскую, европейскую и другие программы. Вход свободный.

19 ноября во Владивостоке в спортивном зале Промышленного колледжа энергетики и связи (ул. Борисенко, 102) пройдет чемпионат города по фехтованию. В 10.00 – командные соревнования рапира (мужчины и женщины); 12.00 – командные соревнования шпага (мужчины и женщины); 14.00 – закрытие мероприятия, награждение. Вход свободный.

19 ноября во Владивостоке в 13.00 в СК «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) в зале бокса № 1 пройдет Дальневосточный турнир по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоукиком, посвященного памяти полковника милиции – Юрия Орленко, сотрудников спецподразделений и частей, погибших во внутренних конфликтах при выполнении служебного долга. Турнир проводится среди спортсменов подразделений МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН, ФССП и военнослужащих округов и флотов Дальневосточного федерального округа.

19 ноября во Владивостоке в Краевом доме молодежи в 11.00 в рамках подготовки к конкурсу «Стартинейджер-2017» пройдет танцевальный мастер-класс в формате творческого зачета, когда представители команд будут демонстрировать свои умения и навыки, развитые на основе программы «BASE IS».

19 ноября — Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

19 ноября — Международный мужской день.

19 ноября — День ракетных войск и артиллерии в России.

19 ноября — День работника стекольной промышленности России.

19 ноября — Всемирный день туалета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]