Анонс на 18 ноября

18 ноября министр Российской Федерации по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов проведет во Владивостоке публичные обсуждения в рамках приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

18 ноября в 9.00 в школе №83 (Владивосток, ул. Анны Щетининой, 38) состоится саммит образовательных организаций-2017.

18 ноября в 15.00 в фойе театрального холла городского Дворца детского творчества г. Владивостока — конкурс литературных чтецов «Поэтический ринг».

18 ноября с 10.00 до 18.30 во дворце культуры железнодорожников Владивостока (Партизанский проспект, 62-а) - III Фестиваль японской культуры.

18 ноября в 10.00 во Владивостоке — стартует чемпионат города по фехтованию.

18 ноября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Динамо» Минск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

18 ноября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Спортивно-массовое мероприятие «Спортивная осень» для обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока.

18 ноября в 10.00 во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Всероссийские массовые соревнования «Всероссийский день самбо», юноши, девушки 2002-2003 гг.р.

18-19 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Первый этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017-2018 гг.

18-19 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет», сезон 2017-2018 гг.

18-19 ноября г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Первенство г. Владивостока по мини-футболу среди юношей.

18-19 ноября г. Владивосток, спортзал Энергетического колледжа (ул. Куйбышева, 1). Чемпионат г. Владивостока по фехтованию.

18-19 ноября о. Русский, зал настольного тенниса корпус S (кампус ДВФУ). Чемпионат г. Владивостока по настольному теннису.

18-19 ноября г. Уссурийск, спорткомплекс (ул. Горького, 69а). Открытый Кубок Приморского края по тхэквондо ИТФ. Начало в 10.00, открытие 18 ноября в 14.00.

18-21 ноября г. Спасск-Дальний, с/к ДЮСШ «Атлант» (ул. Пионерская, 1). Финал открытого Кубка Приморского края по пулевой стрельбе. Открытие 18 ноября в 09.00.

18 ноября - День рождения Деда Мороза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]