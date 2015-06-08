Анонс на 20 ноября

20 ноября во Владивостоке общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» проведет Дни оказания бесплатной юридической помощи. Дни оказания бесплатной юридической помощи пройдут в формате дней открытых дверей на базе общественных приемных, отделений многофункционального центра «Мои документы», центров бесплатной юридической помощи ассоциации и юридических клиник при вузах.

20 ноября в рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям Управление Минюста России по Приморскому краю организует проведение комплекса мероприятий по правовому консультированию детей и подростков Приморского края. Детальный план проведения мероприятий здесь — http://to25.minjust.ru/). Более подробную информацию можно получить по телефонам 260-55-41, 226-11-93.

20 ноября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Локомотив» Ярославль. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

20 ноября — Всемирный день ребенка.

20 ноября — День индустриализации Африки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]