Во Владивостоке пройдут публичные обсуждения в рамках приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
18 ноября министр Российской Федерации по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов проведет во Владивостоке публичные обсуждения в рамках приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в субботу, 18 ноября. В мероприятии примет участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Как сообщили в администрации края, снятие избыточного государственного давления на бизнес является важнейшим приоритетом реформы государственного управления. Проект по реформированию контрольно-надзорной деятельности включен в число приоритетных проектов, которые реализуются на площадке Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Старшим должностным лицом, отвечающим за реализацию программы в Правительстве РФ, назначен Михаил Абызов.
В субботу министр расскажет о ключевых принципах и целях приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В ходе мероприятия будет представлен доклад о состоянии законности в деятельности органов контроля Приморья, о результатах правоприменительной практики отчитаются руководители контрольно-надзорных органов, также будут обсуждаться проблемы бизнеса в этой сфере.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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