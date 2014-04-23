Владивостокский писатель и спортсмен Александр Ткачук завоевал «золото» чемпионата мира по пауэрлифтингу

Известный владивостокский писатель и спортсмен Александр Ткачук в свои 77 лет вновь стал чемпионом мира по пауэрлифтингу. Теперь он – семикратный чемпион Европы и семикратный чемпион Мира.

С 2 по 5 ноября в Москве проходил XXXIV-ый чемпионат мира WPC – 2017 по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму. Александр Алексеевич показал здесь лучший результат в своей возрастной и весовой категории и завоевал «золото» турнира.

«Этот год очень удачный для меня, – поделился Александр Ткачук. – В июле этого года в Финляндии выиграл чемпионат Европы, тогда взял 110 килограммов, а сейчас ещё удалось одержать победу на чемпионате мира. Я очень рад».

Александр Алексеевич, бывший воспитанник детского дома, прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания, является членом Союза писателей России, председателем правления Приморского отделения российского Союза писателей, имеет звание мастера спорта СССР по боксу и трёхкратного победителя Украины молодёжного первенства по боксу. И это далеко не весь список его жизненных достижений. В свои годы он по-прежнему ведет активную работу – творческую, спортивную и социальную. Регулярно проводит встречи и беседы со школьниками, начинающими спортсменами, ребятами из реабилитационных центров и даже с теми, кто сейчас находится в местах заключения. К каждому найдет подход и окажет помощь.

Сразу же после возвращения с чемпионата мира Александр Ткачук начал готовиться к очередным встречам с молодежью. В ближайшее время он планирует встретиться с учащимися школ города, воспитанниками реабилитационных центров и ребятами, находящимися в местах лишения свободы. Уже в конце этого месяца Александр Алексеевич отправится в №31 учреждение, где отбывают наказание подростки от 14 до 18 лет. Подрастающему поколению он расскажет о спорте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]