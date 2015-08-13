Долг по зарплате в Приморье вырос за месяц на 1,5 %

Задолженность по зарплате в Приморском крае на 1 ноября составила 447,4 миллиона рублей. Регион по-прежнему возглавляет список должников, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Росстат.

Самые высокие показатели задолженности у Дальневосточного федерального округа – более 1,114 миллиарда рублей. Из которых 447,4 миллиона рублей – у Приморского края. За месяц задолженность по зарплате в регионе выросла на 1,5%, и Приморье по-прежнему лидирует в этом рейтинге. На втором месте Хабаровский край, где долг по отношению к 1 октября увеличился на 27,3% и составил 391,4 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]