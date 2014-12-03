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Жители поселка Кавалерово обратились за помощью к врио губернатора Приморья

Фото: Whatsapp "Вести: Приморье"

Жители поселка Кавалерово обратились к врио губернатора Приморского края с просьбой помочь в решении многолетней проблемы. Видео обращение пришло на редакционный Whatsapp "Вести: Приморье".

Как говорится в обращении, на дорогах поселка Кавалерово уже долгие годы отсутствует освещение, из-за этого гибнут люди. Участок трассы Осиновка - Рудная Пристань - постоянный участник сводок ДТП в Приморском крае, о которых не раз сообщали и "Вести: Приморье".

Местные жители просят врио губернатора края АндреяТарасенко просят посодействовать в решении проблемы с освещением дорог и тротуаров в поселке Кавалерово.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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