Погода напомнит жителям Приморья, что зима близко

Сегодня, 17 ноября, с Жёлтого моря на северо-западную акваторию Японского моря выходит циклон. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, углубляясь, циклонический вихрь будет смещаться ещё дальше от побережья Приморского края, чем прогнозировали предыдущие прогностические схемы. Во второй половине дня на юге края начнётся небольшой снег, к концу дня интенсивность его увеличится. Максимальная температура воздуха −4…−12 °С, на юге −2…+3 °С.

Во Владивостоке утром было солнечно, к середине дня город накрыла облачность, к вечеру она уплотнится, пойдёт снег, ближе к ночи усилится северный ветер. Температура воздуха −1…−3 °С.

Вниманию водителей! На дорогах образуется гололедица, на отдельных участках снежный накат, следует соблюдать осторожность.

Завтра, 18 ноября, к утру циклон сместится к острову Хоккайдо и в дальнейшем уйдёт в Охотское море. В отдельных районах Приморья ожидается небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежный накат, гололедица. На севере осадки маловероятны. На побережье усилится северный ветер до 18–23 м/с. Температура воздуха ночью −8…−18 °С, на севере края и при прояснениях до −23…−27 °С, на побережье −3…−9 °С. Днём ожидается холодная и ветреная погода, снег будет прекращаться. Температура воздуха −3…−8 °С, на севере −9…−14 °С.

В воскресенье, 19 ноября, облачно, в отдельных районах края местами сохраниться небольшой снег. Ветер ночью умеренный, на побережье сильный, днём сильный, на побережье до 15–20 м/с. Ночью морозно, −8…−26 °C, днём от −6 °C до −17 °C.

Во Владивостоке в субботу холодно и ветрено, ночью снег прекратится, днём без осадков. Температура воздуха ночью −7…−10 °С, днём −4…−7 °С. В воскресенье будет ещё на пару градусов холоднее: ночью −10…−12 °C, днём −6…−8 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]