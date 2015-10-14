Сотрудники ИК-41 пресекли попытку провоза запрещенных предметов на режимную территорию

Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников на режимную территорию не попали семь сотовых телефонов, которые пытались провезти в КамАЗе, предварительно спрятав ухищренным способом.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю, сотрудниками исправительной колонии №41 в г. Уссурийске при досмотре автомашины КамАЗ, которой управлял гражданин И., заезжающей на территорию учреждения с грузом металлических труб для ремонта тепловозов, в одной из них был обнаружен тайник с 7 сотовыми телефонами. Спрятав запрещенные предметы таким ухищренным способом, злоумышленники надеялись, что большое количество металла и мазутный запах не позволят обнаружить телефоны с помощью специальных устройств и служебных собак. Расчёт не оправдался - благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников тайник был обнаружен и изъят.







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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]