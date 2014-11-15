Всероссийский день самбо отметят во Владивостоке

В субботу, 18 ноября, во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдет чемпионат Приморского края по самбо среди юношей и девушек 15-16 лет. Соревнования приурочены к Всероссийскому дню самбо. Открытие турнира состоится в 10:00. Вход для зрителей свободный.

Как сообщили в администрации города, свое участие в соревнованиях подтвердили почти 150 юных самбистов из Владивостока, а также Артема, Уссурийска, Находки, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Партизанска, Лучегорска, Большого Камня, Хороля и Краскино.

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню самбо, охватят 100 городов страны. Этот праздник - не только самый массовый турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь.

Для справки:

Один из основателей самбо - Василий Ощепков, долгое время жил и работал во Владивостоке. В сентябре 2016 на Корабельной Набережной был открыт мемориальный комплекс этому выдающемуся мастеру боевых искусств. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российской национальной борьбы состоялось в 2008 году, когда самбо исполнилось 70 лет. Торжества проводились как единое крупное мероприятие – юбилей самбо на Красной площади. В 2017 году самбо исполняется 79 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]