Администрация Владивостока обратилась к жителям Владивостока с призывом
Администрация Владивостока призывает автомобилистов соблюдать меры безопасности на дорогах в связи с выпадением снега. По поступающим в настоящее время данным федеральных метеорологических служб, прогноз погоды во Владивостоке на сегодня, 17 ноября, меняется в сторону ухудшения. Так, уже со второй половины дня ожидается начало снегопада, который к вечеру перейдет в сильный. Синоптики также предупреждают о постепенном усилении ветра – к завтрашнему утру порывами до штормового. Ночью и днем 18 ноября на дорогах ожидается гололедица, местами снежный накат.
Как сообщили в пресс-службе города, снегоуборочная техника находится в состоянии готовности в связи с предстоящим вечером, 17 ноября, неблагоприятным погодным явлением.
В связи с прогнозируемым выпадением осадков водителей автотранспорта просят по возможности ограничить выезды на личных автомобилях, а в случае выезда - соблюдать зимний режим движения и принять дополнительные меры предосторожности. В случае снегопада водителей просят не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Категорически нельзя выезжать на автомобилях с летними протекторами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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