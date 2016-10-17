Госавтоинспекция Приморского края напоминает водителям о необходимости «переобуть» автомобили
По данным Примгидромета на территории Приморского края ожидается выпадение умеренных осадков в виде снега, в связи с чем, возможно осложнение дорожной обстановки.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Приморскому краю, к границам Приморского края подошел очередной циклон, который вызвал ухудшение погодных условий. В крае пройдут небольшие осадки в виде снега.
Госавтоинспекция Приморского края напоминает водителям о необходимости «переобуть» автомобили. Ездить на «летней» резине в условиях снежного наката крайне опасно! В условиях непогоды всплеск ДТП отчасти провоцируют сами водители, не успевшие «переобуть» свои транспортные средства.
Кроме того, сотрудники дорожной полиции рекомендуют начинающим водителям, которые нередко попадают в ДТП именно при смене сезонов, так как не обладают нужными навыками управления автомобилем, - при неблагоприятных погодных условиях воздержаться от поездок.
Берегите себя и своих близких!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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