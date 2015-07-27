Девятибалльные пробки отмечены на владивостокских дорогах
«Яндекс» изучил ситуацию, которая складывалась на дорогах Владивостока с 13 по 17 ноября. На текущей рабочей неделе максимальная загруженность дорожного движения во Владивостоке была в четверг вечером, когда пробки достигли 9 баллов.
В вечерние часы пик в понедельник заторы составляли 7 баллов, а во вторник и среду — 8 баллов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на регионального представителя компании «Яндекс».
Утром с понедельника по среду пробки были 6 баллов, в четверг — 5 баллов, а в пятницу еще ниже — 4 балла.
Топ пробок за рабочую неделю, 13—17 ноября:
8,8 км — 16 ноября, около 19.00, улица Маковского, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовская улица, улица Гоголя от остановки «13-й километр» до остановки «Студенческая». Пробка продлилась 1 час 20 минут.
6,8 км — 16 ноября, около 09.40, трасса «Де-Фриз—Седанка» от автомоста в Шмидтовке до 14-го километра. Пробка продлилась 1 час 50 минут.
6,3 км — 15 ноября, около 18.00, проспект 100-летия Владивостока, Некрасовская улица, улица Гоголя от Магнитогорской улицы до остановки Студенческая. Пробка продлилась 1 час 10 минут.
5,6 км — 16 ноября, около 18.00, Светланская улица, Ивановская улица, Новоивановская улица, Спортивная улица, улица Вилкова от Алеутской улицы до улицы Калинина. Пробка продлилась 1 час 40 минут.
5,2 км — 14 ноября, около 18:00, проспект 100-летия Владивостока от Магнитогорской улицы до Некрасовской улицы. Пробка продлилась 1 час 20 минут.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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